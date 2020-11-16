「安心出行」App今正式推出　市民憂洩私隱拒下載

政府今(16日)起推行「安心出行」流動應用程式，鼓勵市民外出記錄行程，當中包括約5000個公營場所、約1000個私營場所如食肆及酒吧等。至於乘搭的士，則可掃描車門附近的車牌，以記錄到達日期及時間。東網記者今到灣仔視察，發現大部分市民都不清楚有該應用程式，批評政府宣傳力度不足，更有市民明言因私隱問題不會下載。

記者今早到灣仔民政諮詢中心視察，等候約1小時，均未見任何市民掃描二維碼。據職員透露，整個早上僅有約3位市民掃描二維碼，而且全都是年輕人。另外，記者實測「安心出行」應用程式，發現部分手機未能搜索到相關程式，需從網頁版下載。其操作方式亦頗麻煩，程式不會自動記錄市民離開時間，市民需自行輸入及謹記自己離開場所的時間，步驟繁瑣。

市民林先生指，雖曾聽聞該應用程式，惟強調不會下載。他直言程式會記錄市民去向，如同八達通及信用卡等，擔心涉及私隱問題，故拒絕使用，但認為部分高危群組如長者則可考慮下載。他又認為，防疫首要為加強個人衞生意識及清潔，即使記錄行程亦於事無補，「要感染都會感染」。

另一名市民雲女士則稱，完全未曾聽聞「安心出行」，得悉後批評程式包含的地方少，建議加入公共交通工具如港鐵及巴士站。她又批評政策未夠貼地，直言官員或許在辦公室很忙碌，政策宣傳及推廣均不足。

從友人口中得悉有關應用程式的潘先生批評政府宣傳不足，認為政策離地，未必會下載該應用程式。他又質疑程式操作麻煩，擔心市民或許要排隊掃二維碼會造成不便，僅形容整個措施「有好過無」。