周梓樂死因研訊展開　將傳召40證人　周父首先作供

科技大學男學生周梓樂去年在將軍澳尚德邨停車場墮樓傷重不治，終年22歲。死因裁判法庭今日（16日）為他開庭研訊，由裁判官高偉雄處理。周梓樂的父母亦有出席，並聘請律師協助。而警方因有利害關係，亦派出法律代表列席聆訊。

周梓樂於1997年8月13日出世，生前就讀科大計算機及科學系二年級。他於去年11月4日凌晨時分，被人發現倒臥在尚德邨停車場2樓平台，不省人事，被送往伊利沙伯醫院搶救，延至11月8日不治。

周梓樂的父親周德明首先作供，他指梓樂自幼身體健康，性格文靜，對父母不多話說，但面對朋友則較活躍，為人正面、溫和及孝順。他們一家三口居住將軍澳富康花園。

去年11月3日晚深夜時分，梓樂穿着黑色短袖衫、深灰色短褲、黑色帽，並帶着背囊打算出門。周父指當時從新聞報道得知，尚德邨附近有示威者堵路，警方亦使用武力，雖然不知梓樂因何事出門，但仍囑咐他「出去要小心啲」，而梓樂未有回應便離去。

至凌晨12時45分，周父用WhatsApp通知梓樂附近的警方開始射催淚彈，梓樂回覆叮囑父親關緊窗戶後，他在WhatsApp最後上線時間為凌晨1時。

直至凌晨約2時，周父和妻子被拍門聲驚醒，梓樂的中學同學上門告知兒子出事，他連忙趕到伊利沙伯醫院，只見梓樂已不省人事，醫生表示要進行緊急開腦手術。然而，手術後梓樂情況並不樂觀，多天來病情未有好轉，直至11月8日清晨，院方通知家屬趕往醫院。

周父憶述，當時看見梓樂身上架上儀器，心中難免傷痛，情緒激動。醫生亦告知他們，繼續搶救只會徒添梓樂的痛苦，最終家人同意不再搶救。

本研訊預計審25天，共有40名證人會出庭作供，其中10人為警察。而在法庭內，就陳列一個約長2米、闊1米、高0.5米的大型建築物模型，藍本為3層高的尚德邨停車場A，與實物比例是1比40。模型上蓋可掀起來，以窺探內部結構。該模型由警方設計，供陪審團分析證供時使用。