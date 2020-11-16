理大畢業生涉警署內連襲3警　否認控罪反指遭圍毆

一名理大畢業生於去年7月14日的沙田衝突中被捕後被帶到葵涌警署，及後被指在一房間內「以一敵三」，涉先用頭撼跌一名男警，再打傷另一男警的臉和抓破第三名男警的警察背心。他否認3項襲警罪，案件今（16日）在沙田法院開審。辯方指案發前被告疑因與警員「互睥」而受注意，有警員揚言要「搞X」他，期間多名警員圍毆被告，有人用頭撼他的頭數次後，再自撼到枱和牆上。

控罪指被告林梓和（24歲）於去年7月15日，在葵涌警署301C室襲擊警員許智星、焦國榮及梁健聰。

警員許智星供稱，當日他與3名同僚，將被告由臨時羈留室帶往涉案房間錄口供。他向被告表示要快速搜身，唯被告反罵道：「搜咩搜，死黑警！」言畢即用頭撼向他的額頭。他痛得轉身，雙手掩着頭，此時又感到背部被推了一下，失平衡下頭部再撼落枱。

而警員焦國榮則補充，被告用頭撞及推許後，再伸右手打橫撥向梁健聰並打中梁的面，他見狀即時捉着被告左手，但被告即用右手抓向他，並扯爛他的警察背心，他手臂亦留下抓痕。

惟辯方質疑許，他的身高約為165厘米，書枱只有75厘米，若許被推後頭撼向枱，姿勢便應如「日本人般90度鞠躬」，加上他當時手掩着頭，理應是手先接觸枱面，那他便會用手撐着枱面，故質疑他說謊。許否認辯方指控，強調「事情就係咁」。

辯方又指，被告被捕後一直相安無事，後來因為在臨時羈留室與一名不知名警員互望，許等警員介入了解，有女警便斥被告：「睥乜X嘢？坐好啲！」，另有警員亦說：「就搞X呢條仆街先！」。之後被告便被帶上樓，期間女警不停打他的背部，又威嚇他：「搵人搞X你同屋企人」，更向同事表示：「同佢做個全身搜查，驚佢屎眼唔知收埋啲乜」。

此外，先後有6名警員一同押解被告上樓，期間有人踢被告小腿令他跪在地上，小腿和右邊膝蓋因此受傷。許否認辯方指控，又表示不知道被告的小腿和膝蓋的受傷原因。

辯方續指，被告最初拒絕進入案發房間，因而遭女警掌摑和拳打面部。及後許、焦和梁帶被告入房，焦突撕爛自己的警察背心，指摘被告：「你依家撕爛我委任證，我告得你襲警。」之後3人再圍毆被告，被告退到牆角，許上前用額頭撞向被告的頭3次，之後再將自己撼向枱面和牆。許同樣否認相關指控。