政府再收緊食肆4人一枱　餐廳生意難做　食客斥作用不大

食肆每枱人數今起再次縮減至4人(黃仲民攝)

政府今(16日)起再度收緊社交距離措施，包括食肆每枱人數縮減至4人，酒吧每枱人數上限減至兩人；食肆及酒吧入座率不得超過總容量的五成。東網記者今到訪灣仔及金鐘一帶視察，不少食客認為相關措施作用不大，反批評政府措施朝令夕改，令餐廳生意更難做。

從事醫護工作的冼小姐認為，收緊用膳人數對其影響不大，因自己較少外出用餐。她又認為政府收緊防疫措施只為「亡羊補牢」，質疑政府只想「補鑊」，未有從根源入手盡快封關，同時認為目前未是最佳時機推展旅遊氣泡。她直言政府的防疫措施不時變動、難以預計，令餐廳「好難做」，生意大受打擊。

市民王先生指，自己一個月會與家人、一行5人外出用膳約3次，收緊措施後，將會分開2枱用膳，認為差別不大。但正正因為差別不大，加上餐廳擠迫，飛沫易傳播等環境因素，批評措施未必能有效截斷傳播鏈，反而會大大減少餐廳生意收入。他建議政府立例要求食肆加闊餐桌之間的距離更為有效。同時，他又指政府積極推出旅遊氣泡等旅遊措施太過進取，認為應從內部着手振興經濟，至疫情回穩才放寬相關措施。