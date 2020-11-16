內地富豪錢峰雷及助理被斬案　「天眼」片段曝光刀手行兇經過

內地富豪錢峰雷(43歲)與姓方(48歲)男助理，前日(14日)凌晨在灣仔遇襲，外號「錢多多」的錢峰雷今日(16日)登報懸紅1,000萬港元緝拿兇徒，指他在港灣道皇朝會門口遇襲，該4名中國籍兇徒視法律如無物，挑戰社會安寧，踐踏香港治安及法治。

懸紅聲明一出，今日內地微博即流傳一段翻拍的閉路電視片段，指是錢峰雷的遇襲畫面曝光，片段見到一輛接載錢的七人車及一輛私家車駛至上址，錢於會所離開準備登上七人車之際，私家車內3名男子隨即衝落車，揮刀襲擊準備登車的錢峰雷及男助理。3名刀手逞兇後即返回私家車，惟私家車當時已倒後駛離，3刀手只好追回私家車逃去，行兇過程約5秒。

錢峰雷在聲明中又指，他得悉警方正盡力緝兇，現懸紅協助警方緝兇及將兇徒繩之以法。任何人士若能提供可靠消息或證據，如銀色私家車牌片段等等，可獲獎賞最高1,000萬港元，或按比例之懸紅金額。任何能提供此案有關消息人士，可提供給其代表律師事務所，電話號碼為21157400、手機為54200597、或負責案件的灣仔警區重案組或就近警署。