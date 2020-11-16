涉8.31銅鑼灣暴動　6男1女不認罪受審

去年8月31日港島區遊行演變成港九多場衝突，多人在銅鑼灣被捕，其中7人被控參與暴動罪，其中一人另涉嫌無牌管有無線電對講機，他們均否認控罪，案件今日（16日）在區域法院開審。控方承認沒有片段影到各被告有做出非法暴力的行為，但要求法庭以他們被捕的地點與暴動現場非常接近，加上他們的衣著及裝備，及其中6人都有逃避警方追捕，來推論出他們有份參與暴動。

涉案6男1女被告，依次為運輸工人陳佐豪（24歲）、商人金君卿（33歲）、學生劉宇軒（22歲）、學生郭美均（20歲）、學生許智銳（21歲）、裝修工人陳子揚（39歲）及鄒咏霖（23歲）。

他們被控於去年8月31日在記利佐治街1號一帶，連同其他人參與暴動；首被告陳佐豪另被控一項無牌管有無線電通訊器具罪，指他於同日在百德新街22至36號外管有一部對講機。

控方開案陳詞指，去年8月31日下午，大批示威者分別在金鐘、中環、灣仔及銅鑼灣一帶集結，做出堵路、投擲汽油彈及襲警等非法及暴力行為。

同日晚上8時15分，約300名示威者在希慎廣場外的軒尼詩道、東角道及記利佐治街一帶聚集，部分示威者更在希慎廣場外向警方掟磚掟汽油彈，事件演變成暴動。即使警方施放催淚煙及發射藍色水劑，包括7名被告在內的約100名示威者在記利佐治街1號一帶拒絕離開，部分示威者手持盾牌、戴上頭盔、口罩及手套。

當晚9時許，有示威者堵路及向路障投擲汽油彈縱火，在相關時刻，眾被告身處示威群眾之中，他們在記利佐治街及百德新街交畀附近被捕。警誡下，眾被告均保持緘默。警方事後從他們身上分別搜出頭盔、眼罩、手套、護甲及防煙口罩等裝備，另在首被告身上搜出一部對講機。

控方指，眾被告有破壞社會安寧的共同目的，他們並非純粹身處現場，而是帶著裝備協助、教唆或鼓勵參與暴動人士，以加強集結人士的聲勢及勢力，及在有需要的時候給予應援。