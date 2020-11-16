傳香港快運要求機師簽新約　薪津減4成

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，繼大規模裁走5300名本地員工後，再傳擁有約200名機師的香港快運，要求全體機師簽署新合約，薪水和津貼需減約40%，其管理層亦需減薪15%。東網正就事件向香港快運查詢。

新冠肺炎疫情下，香港快運今年3月宣布暫時停止所有航班營運，其後兩度延長有關安排，亦推出兩輪無薪假計劃，有傳當時參與次輪計劃的員工於7月至9月期間需放取15日無薪假，並於6個月內攤分所減去的工資金額，意味着該批員工該些月份月薪減少約8%。

國泰航空於本年9月，宣布國泰航空及國泰港龍將不會申請第2期保就業，為其後的大裁員鋪路。惟當時國泰航空企業事務總經理黃文傑曾表示，集團旗下部分附屬公司，包括香港快運仍會申請保就業第2期，但第2期獲批名單暫時仍未見到香港快運。而在第1期保就業計劃，香港快運獲批2700多萬港元，承諾受薪僱員1000多人。

至上月中，國泰終宣布削減8500個職位，大規模裁走5300名本地員工，旗下國泰港龍停運，機艙服務員及機師亦需簽新約，大幅削減員工的薪酬福利，其中機艙服務員薪酬大減14%至36%、年假及門診保障亦減少。

勞資雙方多次會面、勞工處亦曾介入召開三方面談，討論新合約，唯一直未有進展。國泰早前則表示，已有98.5%機師和91.6%機艙服務員簽署新約；而由此推算，估計分別有約39名機師及673名機艙服務員，因拒簽新約而被解僱或終止合約。