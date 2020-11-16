政Whats噏：公聽會突變書面表達意見　周浩鼎被批安排不善

周浩鼎(左)以疫情為由，改以書面形式接受公眾意見。(李志湧攝)

立法會政制事務委員會原定喺今午（16日）就聯合國人權事務委員會審議香港參照《公民權利和政治權利國際公約》提交嘅報告舉行公聽會。不過，委員會主席周浩鼎上周就以疫情為由，決定改以書面形式接受公眾意見。呢個安排唔單止惹嚟有意出席公聽會嘅團體不滿，議員葉劉淑儀都狠批安排搞到佢哋「倒瀉籮蟹」。

周浩鼎今日喺會上話早前收到幾位委員來信，話因應疫情及冬季流感情況要考慮風險，希望可以取消公聽會，改以書面形式接受團體意見。佢話經慎重考慮後，決定邀請報名出席公聽會嘅人士以書面表達意見。

由於今次決定係喺開會前幾日先通知委員，所以就引起在席委員不滿。其中，身兼新民黨主席嘅葉劉淑儀就批評改動太過突然，話一早已經安排黨員發言，依家又臨時改為收集書面意見，又更改會議時間，搞到大家「倒瀉籮蟹」，要求周浩鼎下次做相類決定時提早通知委員。非建制派議員鄭松泰都批評今次安排唔理想，認為會阻礙民間團體向政府反映意見。

面對班委員嘅批評，周浩鼎都只能夠死撐，話一有改動已按程序即刻通知委員，又話明白大家面對嘅問題嘅。

另外，委員會今日選舉副主席，劉業強喺冇競爭下自動當選。