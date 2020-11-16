議員倡重新審議垃圾徵費草案　環團：不應再討論而是盡快落實

立法會今年6月終止審議都市固體廢物收費草案，意味議案「胎死腹中」，但隨着立法會延期或有一線生機。立法會討論相關議案的委員會今(16日)舉行會議，有議員提出因泛民退場，可重新審議議案，代表討論多年的垃圾徵費議案有機會推倒重來。環保團體指，若真是由頭重新審議有關議案將會「好失望」，認為現時雙方意向清晰，應延續過去討論，並盡快落實。

立法會《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》委員會主席易志明，今未有出席會議，選出何俊賢擔任副主席，並接納何君堯與陳沛然加入委員會。

有委員提出應否承接過去的討論，還是應重新由頭審議。法律顧問表示議員延任算是史無前例，未有任何先例，但指，在《議事規則》79C中，任何委員會的會議議程須由主席決定；而《內務守則》中21I第3條指，處理議案的工作應按指引進行，已充分商議的事項，不應重新展開討論。

委員會最終列出3個方案，即從頭審議；承接上次的討論；或中間着墨的方式，今年可寬鬆處理，明年才加緊討論。

會上，張宇人與邵家輝都表示不反對從新審議，邵指當時委員會的決定在現已屬過去式，涉及程序公義問題。陳克勤亦提到希望徵詢律政司意見，以免日後委員會決定會面臨司法覆核。

環境局副局長謝展寰指，考慮到現時委員會內有委員早前並無參與討論，或對議題毫不熟悉，不論決定如何，局方亦會準備資料與幻燈片來詳細解釋計劃，免得被外界質疑。何俊賢總結時指，因議會狀況變化很大，未能就原訂議程進行討論，在聽畢政府、議會意見後會與易志明相討，再作決定。

政府於2005年推出「都巿固體廢物管理政策大綱(2005-2014)」，並在2007年建議年向立法會提交都市固體廢物收費(下稱垃圾徵費)的條例草案，但至今仍未落實政策。

綠色和平項目主任陳可淳指，假若議案要從頭審議將會「好失望」，認為過去的討論已非常清晰，議員若要了解亦可參考以往會議記錄，她指其實現時雙方意向已清晰表達，「只係差有冇落實做」，促請委員會延續過去的討論，認為只要政府、議員有心，議案可於一年內通過，勿要市民「埋單」。