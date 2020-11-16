威脅將貴婦狗斬件勒索4萬元　越南漢認罪還押

24歲越南漢被指擄走一隻貴婦狗，把牠藏在其天水圍住所，繼而聯絡狗主，要求狗主交出4萬港元贖金，否則會把狗隻「斬件寄畀你」。該越南漢今天（16日）在西九龍法院承認一項勒索罪，案情顯示被告自稱是受人指使犯案。裁判官下令還押被告至12月1日判刑，期間為被告索取背景報告。

越南籍被告劉子杰，持香港身份證，報稱無業。他被控於2020年9月8日，在香港某地方為了使自己獲益而以恫嚇方式，不當地要求越南籍女子丁依婷交出4萬港元。

案情指，女事主丁依婷是深水埗基隆街一間雜貨店的東主，她間中會把她所飼養、8個月大的雌性貴婦狗「Coffee」到店舖。9月4日她把貴婦狗帶到店內，翌日凌晨1時許，她發現狗隻不知所終，於是報警。

至9月8日，丁在社交網站收到來自「Lau KaKa」的訊息，附上「Coffee」的照片，並開價4萬港元贖金。其後有人又傳WhatsApp 訊息給她，催促她盡快交錢，又指「點呀，要幾耐？」、「你銀行有錢我知道的」、「你再拖我斬件分開寄畀你」。

警方翻查閉路電視片段，發現被告於9月5日凌晨近1時，在基隆街對開把狗取走。警方追查下於9月11日拘捕被告，搜查被告位於天水圍的住所時，發現「Coffee」的身影，牠經檢查後並無發現受傷。

被告在警誡下指，一名叫「阿大」（音譯）在社交網站聯絡他，要求被告協助照顧「Coffee」，並答應付他每日500港元報酬。被告在接管狗隻後，「阿大」又出價5000港元，要求被告聯絡狗主，並向狗主索取4萬港元。被告於是按照「阿大」的指示行事。