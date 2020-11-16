壹傳媒股價異動調查拖逾3個月　證券界促證監會交代調查進度

壹傳媒股價周一(16日)最低見0.237元，收報0.25元，成交約159萬元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，儘管證監會的調查可能需要較長時間才完成，但壹傳媒股價異動事件是公眾關注的事件，證監會至少要定期公布調查進度，以保障投資者利益。

他續指，為了避免再有同類型事件發生引致投資者損失，證監會宜利用其監察系統，把壹傳媒放入監察名單內，日後一有股價異動就應立即查看買賣交易紀錄，一發現問題就立即採取行動並作出調查。

他強調，壹傳媒業績持續虧蝕，經營環境困難，投資風險極大，找不到投資者要買入的理由。

此外，金融服務界議員張華峰亦認為，就算調查需時，證監會亦應初步公布調查結果，先向公眾交代。他指早前警方已拘捕了15名涉嫌有關男女扣查，有資金遭凍結，如今「人又走咗、錢又冇」，對小股東沒有保障。