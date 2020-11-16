背囊跟示威者同款惹懷疑　青年被揭藏天拿水囚1年

一名便衣警在茶餐廳用膳期間，因進店的青年所用背囊款式與示威者類同，因而對他起疑，召增援到場追捕，及後在其中一人身上起出噴漆、天拿水和布碎等物品。涉案的23歲青年因而被控一項管有物品意圖損壞財產罪，他否認控罪受審，今（16日）在西九龍法院被裁定罪成。裁判官王詩麗指案情顯示被告有一定程度的計劃，潛在危險不容忽視，認為判刑應具阻嚇性，終判他入獄12個月，又拒絕他保釋等候上訴。

23歲被告程德俊，被控於去年11月2日，在葵涌德士古道宏華大廈管有一支噴漆、一個錘、內有500毫升天拿水的玻璃樽、4條布碎及一個打火機。

控方案情指，當天中午一名便衣警在葵涌一間茶餐廳內用膳，期間見有兩名男生進入餐廳，並留意到其中一人使用的背囊，與他從新聞片段看見的示威者所用的背囊款式相同，認為兩人可疑，遂暗中召同袍增援。

其後再多4名男子到餐廳跟兩男生會合，當包括被告在內的一行人用膳後結帳離開時，看見迎面而來的增援警員時，隨即調頭離開，並轉彎衝入小巷，惟最終先後被警員截停。警員事後在被告的背囊搜出涉案物品。辯方則指案中背囊或被錯調，質疑涉案物品是否被告管有，以及被告是否有犯罪意圖。

裁判官裁決時指，被告若拿錯背囊，他定必能從背囊的外觀、質感及重量發現，並作出適當的反應，認為沒有證據顯示被告的背囊被錯調，肯定背囊是屬於被告，而被告對涉案物品不會不知情。此外，案中物品有一定重量，若被告不準備使用，肯定不會隨身攜帶，故裁定被告有意圖在短時間內損壞財產。