本港舊區三無大廈林立　議員批消防設備無王管埋社區炸彈

油麻地廣東道一幢唐樓昨晚(15日)發生無情火警，釀成至少7死。涉事唐樓疑為「三無大廈」，即沒有業主立案法團或任何形式的居民組織，亦沒有聘用物業管理公司管理的大廈。有議員今(16日)批評全港舊區「三無大廈」林立，情況極不理想；而此等「無王管」的大廈普遍消防系統未盡完善，存有火警隱患。議員直斥政府對此不作正視及介入，猶如任由多個「社區炸彈」於本港多區爆發。

議員鄭泳舜直指昨日的火警為一場悲劇，又指油尖旺等舊區「三無大廈」林立，吸引大量少數族群聚集及居住。而此等大廈大多消防系統未盡完善，部分大廈甚至完全無防火設施。鄭建議政府對此應作主動介入，例如為有急切需要的三無大廈安裝基本消防系統，其後才向相關業主或法團收取有關費用，保障居民安全。

油尖旺區議員何富榮表示，廟街一帶最少有100幢大廈屬於「三無大廈」，而且大多消防設備不足，例如大廈內欠缺消防水缸。他指，消防處早年曾要求舊樓提升消防設備，包括在大廈加裝消防水缸，而市區重建局亦提供相關資助，但計劃一直成效不彰，因為安裝消防設備需要得到業主同意，但區內的三無大廈，大部分單位都是出租，難以聯絡業主，他認為民政事務總署未有投放足夠資源去推動有關工作，因為該署負責聯繫業主的大廈管理組只有約5名職員，但需負責整個油尖旺區，人手不足，難以接觸或游說業主為大廈安裝消防設備。

何又指，廟街一帶有大批少數族裔聚居，他們未必識中文及英文，但由民政事務總署牽頭、消防處有份參與的防火委員會，對地區的防火宣傳活動以往以中文作講解語言，直至近年才引入英文，但至今仍未引入尼泊爾、巴勒斯坦等少數族裔的語言翻譯，明顯未能夠「貼地」提升區內居民的防火意識。