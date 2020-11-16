理大研究指本港曾打贏第三波疫情　輸入個案致再度失守

本地疫情仍然嚴峻，近日再爆出多宗源頭不明的本地個案，理工大學研究團隊今（16日）發表研究內容，指分析本港病毒的基因變異情況及傳播率，本港第三波疫情的病毒主要是GH型病毒株，但該病毒株已於9月消失，反映本港一度「打贏」病毒。惟上月起的案例均帶有GR型病毒株，與尼泊爾及印度的輸入個案高度相似，估計是因酒店未有限制探訪隔離人士，導致社區再次失守。團隊建議港府應加強入境人士的隔離措施，包括考慮設立「檢疫酒店」等。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指出，本港一度「打贏」第三波疫情。不過，其後本港再出現多宗輸入個案，部分無法在機場檢測出染疫，加上酒店沒有限制探訪檢疫人士，令本地再次失守。

他又提到，比較GH型及GR型病毒株的基因組，發現兩者出現22個突變分別，推斷GR型病毒株並非本地自行演化，而是輸入個案引致。他解釋，團體曾分析本港病毒進化率，發現第一波疫情時，病毒每月可累積7.61個突變，與一般冠狀病毒情況相近；及至第三波疫情，則減至每月累積2.53個突變，以此推算，病毒於今年7月至10月期間，僅能自行累積約7.59個突變。

他續指，由於現時航班疏落，部分患者如在航班上或轉機時染疫，抵港時病毒量太低，機場檢測或會出現假陰性，而本港今年9至10月共268宗輸入個案中，就有73宗、即27.2%個案是在家居或酒店檢疫期間確診。他說，早前曾親身進入常有隔離人士入住的酒店，沿路經過大堂及升降機，亦無職員上前阻止或查詢去向，估計這是社區失守原因之一。

他認為，若港府改以敏感度較高的檢測方法，亦可能帶來其他問題，例如費用大增及出現假陽性等，建議當局加強入境人士的隔離措施，包括安排旅遊巴士把檢疫人士直接送往酒店，並與酒店業界商討設立「檢疫酒店」，相信有助禁止探訪者進入酒店，減低社區爆發風險。