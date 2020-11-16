擬推第二階段大嶼山自駕遊　離島區會跨黨派一致反對

政府早年推出大嶼山自駕遊計劃，允許讓25部私家車於網上預約申請於平日駛入嶼南的封閉道路。運輸署早前向離島區議會交通及運輸委員會提交文件，建議第二階段每日配額由25個增至不多於50個，但於今早(16日)的會議上遭跨黨派一致反對。

根據區議會文件，第二階段的建議包括增加「自駕遊」配額至50個，其中非電動私家車佔40個、電動私家車佔7個、餘下3個則以試行形式供電單車使用。同時亦建議以試行形式，增設每日5個出租車配額，和維持每日40個的旅遊巴配額。

會上多名議員表明反對，更批評運輸署未有解決現時區內的交通情況，包括泊車位不足、嶼南道路的彎位問題等。離島區議會主席余漢坤指，該範圍不時出現人車爭路，認為應先處理區內居民的感受，更建議當局應到梅窩、嶼南、大澳等地了解情況，甚至要求擱置建議，於5年後再審議。離島區議員梁國豪認為，多個離島已「逼爆」，批評政府提出建議時未有深思熟慮。

運輸署代表在會上指，因收到不少有關增加配額的建議，故提出建議，又指自駕遊已盡量配合社區寧靜，僅於逢周一至周五、朝八晚七生效，申請車輛每月只可進出嶼南1次。