DR美容針案　麥允齡稱在廣州軍醫院學習療程

DR醫學美容集團2012年為女顧客進行名為CIK的療程，抽取客人血液經培植後再注射回客人體內，3名接受療程的女顧客其後出現敗血性休克，結果一死兩傷殘。為客人施針、因誤殺罪受審的女醫生麥允齡，今天（16日）於高等法院作供自辯。她表示是在廣州軍區總醫院接受CIK療程訓練，除學習進行療程外，她與同行的同事都有在當地教授帶領下，去參觀該院的實驗室，而照她所知CIK療程是安全的。

麥允齡表示，在今次事件發生前，她曾負責約3000次不同的療程，當中包注射 botox、抽脂、割雙眼皮等微創手術，從沒發生事故。

她表示在2011年11月，在一次飯局聚會上首次聽聞一種「NK療法」。她指NK和CIK都是人體內的免疫細胞，療程是是從人體抽取NK細胞，培植後回輸體內，用以提升病人的免疫力，對癌症病人和非癌症病人都有作用，而且副作用甚少，屬安全療法。她表示那次飯局的出席者，除她以外還有DR的創立人周向榮與其太太及姊姊、內地女高音王霞，與日本一間醫療集團的創立人小田教授，由小田與王霞分享療程經驗。

而她是在2012年2月，於廣州軍區總醫院接受相關訓練。她指該院的等級，屬國內等別中最高級的「三甲醫院」，其主要服務對象為高軍階的軍人。除學習進行療程外，她與同行的同事都有在當地教授帶領下，去參觀該院的實驗室。

麥作供時強調，以她所知CIK療程是安全的，可以增加CIK免疫細胞的數量及活性。經培植的CIK細胞在回輸前，必須先做無菌測試，把培植試劑清洗掉，再測試細胞活性，才可回輸人體內。她指在回輸後，病人可能出現發燒的反應，但會自行消退，若有需要服用退燒藥亦可紓解。到2012年3月底，她便第一次為病人做CIK療程。