書展料如期下月中舉行　貿發局將視乎疫情再檢視安排

新冠肺炎疫情有反彈迹象，原定推遲到下月中舉行的香港書展或再有變數！貿易發展局今(16日)與9個書展協辦機構開會，商討書展是否能如期舉行。有關注組透露，今午接獲貿發局通知，書展將按計劃在下月16至22日舉行，當局會在12月初和開幕前一周因應疫情再作檢討。該關注組坦言書展「唔搞好過搞」，擔心局方會再次在開幕前夕「彈弓手」煞停展覽，令他們損失慘重，形容局方「好似畀個氹我哋踩」，促請盡早公布取消書展的條件，以及書展的防疫措施，讓參展商能配合。

受疫情影響，原定今年7月舉行的書展，在開展前兩日煞停，延至下月16至22日舉行。貿發局副總裁周啟良早前表示，會在開展前一個月，即今日，以及開幕前一周，參考專家及衞生防護中心意見做最後評估及決定。

「2020書展關注組」發言人陶培康今午接獲貿發局通知，書展將會如期舉行，並會在12月初和開幕前一周檢視疫情情況，預計會在今日或明天發聲明，講及相關安排和防疫措施。

陶培康指，他上周向貿發局查詢書展的情況、有何防疫措施，以及會以多少宗源頭不明個案為煞停的界線，當局強調有措施應對疫情，他追問細節，但對方卻支吾以對，未有說明具體安排，批評參展商被蒙在鼓裏，難以配合。

書展距今只餘1個月，陶透露，數十書商已決定離場，書展規模將縮細，但繼續參展的書商已開始印刷和訂購書籍、文具等，亦有參展商已下訂設計和布置攤檔，「越遲一日(公布)，成本就會加落去」。

他擔心局方會重蹈7月的覆轍，「彈弓手」取消書展，參展商將血本無歸，坦言疫情下有許多未知數，「不如唔好搞」，又形容「覺得貿發局好似玩我哋咁」，希望若當局堅持書展如期舉行，能維持對參展商的補助，並不對參展商徵收電費等雜費，減低他們的負擔。

陶又批評，與會的9大協辦機構大部分都是「三中商」的代表，貿發局只邀請他們開會，關注組卻未有包括在內，形容他們眼內只有三中商。對於局方早前向參展商進行問卷調查，陶坦言並沒有很多人回應，形容對話單向，局方沒有重視規模較少的書商。