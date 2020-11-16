飛機師涉酒吧內篤空姐胸　護花男友人亦稱被毆

曾在國際花式飛行賽事奪冠的香港機師蔣霆，被指去年2月尾在灣仔一酒吧用手指篤了在同一公司任職的一名空姐的胸部一下，並與對方男友人發生爭執，因而被控非禮及襲擊兩罪，被告否認全部罪，案件今(16日)在東區法院開審。

控罪指，30歲被告蔣霆於去年2月28日，在灣仔Dusk Till Dawn酒吧襲擊男子劉咏民及非禮女子X。

事發時任職空姐的X供稱，當時她與被告於同一公司任職，但並不相識。事發當晚她與數名友人在涉案酒吧飲酒消遣，當她走到吧台下單時，被告突然出現他身旁以食指和中指「篤」了她左胸一下並似發出一聲「Hi」，X稱感到震驚及不懂反應，隨即行開及告知友人。

辯方盤問X時則指，X在事發後曾發電郵向所工作的香港快運投訴被告，在信中她聲稱自己被非禮後立即離開酒吧，惟現場閉路電視顯示X事後仍逗留在酒吧近一小時，期間更與友人有講有笑及隨音樂打拍子，庭上並播出相關片段證明。X回應時強調自己的情緒確有受非禮事件影響。

控方之後傳召同任職航空業的男事主劉咏民供稱，當晚X告訴他疑遭被告非禮後，他上前質問被告，被告情緒激動爆粗，更揮拳打他的頭多次及對他叉頸推他落地。被其他人拉開後，被告自己離開酒吧登上的士。劉當晚決定報警求助。

辯方庭上播放事發時的閉路電視片段，稱是劉先起腳踢被告，被告才自衞還擊，又指被告也一同跌地，更有叫劉冷靜及停止暴力。劉否認上述形容，稱自己才是被襲後自衞。聆訊未完，12月7日續審。