曾向3任民政局長反映「三無大廈」問題　議員炮轟政府懶理

油麻地廣東道一幢唐樓昨夜(15日)發生的一場無情奪命火警，造成7死11傷，令油尖旺一帶的「三無大廈」安全問題重獲關注。據悉，案發唐樓亦是「三無大廈」，而該帶區域因為租金相較低廉，也是小數族裔聚居的地方。有當區直選議員今(16日)表示，尼泊爾族裔多年來在社區的活動空間非常不足，而且「三無大廈」本身因組織鬆散，難以組成業主立案法團去處理消防安全設施等問題，並指曾向3任民政事務局局長反映情況，惟政府一直懶理。

所謂「三無大廈」即沒有業主立案法團、沒有任何形式的居民組織及沒有聘用物業管理公司的大廈，這類型的大廈容易衍生樓宇管理不善、衞生、保安、消防安全、大廈維修等問題。翻查資料，據政府今年1月回覆議員書面質詢的內容顯示，截至2019年10月，全港約有5300幢「三無大廈」，當中油尖咀區佔725幢。

對於今次奪命火警悲劇，今早不少市民在起火單位對面馬路放罝白色花束悼念，而一直跟進「三無大廈」問題的九龍西議員梁美芬於中午時分也有到場獻花。梁事後向東網表示，今次火災是一樁悲劇，又指尼泊爾族裔在社區的資源很少，他們亦幾乎沒有活動空間，直指若他們有自己的活動空間，今次慘劇可能不會發生。

據悉，起火單位用作經營尼泊爾菜餐廳，被問到火警唐樓一帶是否多為小數族裔聚居，梁指涉事唐樓是「三無大廈」，相信樓宇的消防安全措施亦無人管理。她指，「三無大廈」問題存在不少於12年，多年來她亦曾向3任民政事務局局長反映情況，惟往往只有在大火悲劇發生後，政府才會作出補漏措施，批評一直以來都缺乏針對性的長遠規劃。

梁表示，大廈的消防系統一般由業主立案法團組織安排，惟「三無大廈」本身多為舊樓及組織鬆散，當中不少單位的業主可能因移民或離世而「搵唔到人」，故要成立法團並非易事。此外，設立消防系統需要業主合資，惟該些「失蹤」業主的份額大多無人願意墊付，故往往未能完善樓宇的消防系統。

梁建議，政府應幫助「三無大廈」成立法團，以及墊付「失蹤」業主所佔的設立消防系統金額，日後再循法律途徑向他們追收費用，以早日把消防安全系統完善。