警方在反修例中執法克制 曾國衞：過程中無死過一個人

曾國衞強調，警方在反修例事件的執法過程中無死過一個人。(李志湧攝)

立法會政制事務委員會於今日(16日)召開會議，就聯合國人權事務委員審議香港參照《公民權利和政治權利國際公約》所提交的第4次報告討論。政制及內地事務局局長曾國衞強調，警方在反修例事件的執法過程中無死過一個人，充分顯示警隊的克制及專業。

在會議上，建制派議員質疑，聯合國人權事務委員會未有基於事實，就報告發出問題清單。工業界議員吳永嘉指，聯合國的問題清單中，不少問題是基於沒有列明出處的報道，予人觀感有預設立場，對港府有欠公道。他舉例指，政府濫用《公安條例》，令市民感到憂慮而不敢參加和平集會活動，但沒有提及示威者的暴力行為。

商界議員林健鋒指，去年1名長者被黑衣暴徒擲磚至死，批評社會仍有不少人為暴徒開脫。他認為港府應將黑暴的劣行，向聯合國反映並將真相公諸於世。

曾國衞回應時表示，不能評論聯合國是否有預設立場，又指聯合國暫時未有對香港的人權情況下定論，有關清單主要希望局方澄清事實。但他強調港府會在明年3月的聯合國人權事務委員會上舉行的審議會上，基於本港的實際情況向委員會解釋，並作出有力回應及澄清，並據理力爭還原真相。

非建制派議員鄭松泰發言時指，數個民間團體關注警權、記者採訪權及有關議員與立法會選舉的問題，他要求政府回應警方去年是否曾向示威者使用酷刑或過度武力，例如使用實彈槍械、圍毆示威者及刻意重擊示威者頭部等。曾國衞強調，警方在去年反修例事件執法過程中 「無死過一個人」，充分顯示警隊的克制及專業。

保安局副秘書長翁佩雯指，在去年暴力示威衝突中，暴徒投擲超過5000枚汽油彈，及襲擊不同政見人士，警方在執法時面對不少挑戰。她強調，警方在使用武力時有嚴謹指引，並符合國際人權規範及標準，而使用武力時會視乎實際需要，若示威者和平表達意見，他們沒有需要使用武力維持治安。