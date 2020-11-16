尼泊爾裔人士大多不懂中文　靠開舖做生意自力更生

油麻地尼泊爾餐廳發生7死11傷奪命火警，附近一帶有多國少數族裔聚居。油尖旺區議員陳嘉朗表示，火警現場一帶有尼泊爾等不同國家的少數族裔居住，早前為他們提供服務時，發現大部分人不懂說及看中文，因此語言成為他們最大的問題。雖然政府曾為他們開辦中文課程，惟困難之處是時間不合，政府亦僅有少數人懂得尼泊爾、印度、巴基斯坦等語言，其後課程更因疫情關係擱置。雖然少數族裔大多不懂中文，難以在港找工作，但他們不想依賴政府，又十分勤力，大部分尼泊爾裔人士會到附近的垃圾房工作，或自己開舖做生意，自力更生。

在炮台街經營髮廊的尼泊爾裔女士Limbu表示，父親是啹喀兵，她在香港出世，曾返回尼泊爾居住，約20年前回港生活至今，並有香港身份證。Limbu又指，在油麻地開設髮廊，主要是區內多同鄉居住，以前她曾打工，但她懂得多國語言，中文、英文、韓文等都懂，所以打工期間沒有遇上溝通問題，亦未曾到社會福利署或其他社福機構求助，開設髮廊只為興趣。

另一名尼泊爾裔男子Budt表示，對排燈節期間有同鄉不幸遇難感痛心，尼泊爾人在排燈節時會去廟宇拜神，亦會與朋友或家人外出消遣及飲酒。替家人看管雜貨舖的Sujant Jung Shah稱，約20年前來港後，因大部分公司未必承認其學歷，所以較難找到工作。他又認為，現時尼泊爾人聚會較困難，因為一個聚會通常有20多人，但香港未必有這麼大地方容納如此多人。他又指，點燈為排燈節的傳統習俗，每家每戶最少要點一盞燈。