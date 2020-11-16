荔枝角收押所10人群毆　揭有男囚非法買賣精神科藥物

荔枝角收押所今日（16日）發生群毆事件，懲教署揭發案中案。該收押所早上有10名在囚人士打鬥，幸署方人員及時介入「出椒」制止，事件中4人受輕傷。惟署方經調查後，發現事件涉及有人「反芻」由醫生處方的精神科藥物，再賣給其他在囚人士。署方進一步跟進調查後，發現除參與打鬥的10人外，還有另外9人疑涉案，故共有19人現正被隔離調查。

今早約8時40分，10名男性還押在囚人士(24歲至46歲)在日間活動室內打鬥，在場懲教人員立刻召喚支援，但支援人員到場後，打鬥仍然持續，在多次警告無效後，人員施用胡椒噴劑將他們制服。事件中4名在囚人士分別頭、手及背部等受傷，經院所醫生檢查及診治後，無需送院。

該署初步調查，揭發事件涉及在囚人士之間買賣精神科藥物的非法活動，情報顯示個別在囚人士在吞服經醫生處方的精神科藥物後，再反芻出來售賣予其他在囚人士。

基於事件嚴重，該署即時調派區域應變隊及其他增援隊伍前往荔枝角收押所，協助管方打擊有關非法活動，行動中除上述10人，還有9名在囚人士懷疑參與非法活動被隔離調查，該署會密切監察有關情況。

為確保一個安全及穩妥的羈押環境，該署致力打擊懲教院所內任何形式的非法活動，絕不姑息。荔枝角收押所是一所高度設防監獄，羈押男性成年在囚人士，主要為還押在囚人士。