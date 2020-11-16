西貢斑點狗「皮包骨」疑受虐　義工報警

本港連翻出現虐待動物個案，情況令人慘不忍睹，昨(15日)又新增一宗。西貢井欄樹炭山村發生一宗懷疑虐待動物個案，一隻約14歲「皮包骨」的斑點狗，疑因嚴重營養不良至無法正常走動，在找食物期間闖入鄰居地方。有義工將其救起送到獸醫診所，並報警及告知愛護動物協會。 警方接報後展開調查，而涉事斑點狗現由愛協治理。

動物義工Catherine’s Puppies昨在其facebook專頁上載貼文，指收到求助，有一隻名為Oreo的老斑點狗疑被人長期疏忽照顧。Catherine指有鄰居向她報稱，聽到有狗吠聲音，然後斑點狗越過自己鐵欄闖入別人的後花園，疑因太肚餓在四周尋找食物和水，斑點狗被人發現時瘦骨嶙峋，接近「皮包骨」，身體極為虛弱，甚至無法抬頭與正常走動，又出現缺水。

斑點狗其後被義工帶往獸醫診所，發現身上裝有晶片，義工隨即聯絡其主人，但對方竟聲稱自已每日有餵飼兩次，獸醫則指其說法無稽。Catherine已報警，斑點狗現時被送往愛協，但有指若主人未被落案起訴，仍有機會可把斑點狗接回。

根據現時《防止殘酷對待動物條例》，任何人如殘酷對待動物（包括哺乳類動物、雀鳥、爬蟲類動物、兩棲類動物、魚類或其他有脊椎或無脊椎動物），無論牠們是野生或已被馴養，都屬違法和可處懲罰，最高刑罰為監禁3年或罰款20萬港元。

愛協發言人回覆指，督察於昨日接獲市民及警方通知，指於西貢發現一隻身形瘦弱的斑點狗。督察到場後將斑點狗帶回愛協灣仔總部，交由獸醫檢查、治理及暫為照顧。由於警方仍在調查案件，協會暫不便作出其他評論。