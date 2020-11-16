木傢俬天拿水棄通道　三無大廈危機處處　區議員：意外難逃生

油麻地廣東道昨晚(15日)發生奪命火災，引發大眾對沒有業主立案法團、沒有任何形式的居民組織、沒有聘用物業管理公司(物管公司)的大廈，即俗稱「三無大廈」管理問題的關注，東網記者今午(16日)到油麻地火災附近一帶的唐樓視察，發現多幢大廈都欠缺消防設備，加上樓梯通道狹窄，甚至有明火蠟燭、廢棄木傢俬及天拿水，有區議員指情況非常令人擔心。

記者在火災現場附近發現，所到的4幢「三無」唐樓皆無消防設備，加上樓梯狹窄，遇上火災需要走火警的話相當困難。位於油麻地廣東道577號的唐樓，今年4月曾因電線短路發生火災，現場所見意外發生後仍未加設消防設施，加上樓梯相當狹窄，不足以兩人同時通過，樓梯間亦有居民擺放的多雙球鞋，萬一需要走火警的話容易發生意外。

至於位於火災地點旁邊的廣東道564至566號的大廈情況更為嚴重，多個單位屬劏房，樓梯間沒有照明系統，位於高層的樓梯亦有煙灰缸及大量煙頭，天台亦有擺設天拿水等易燃物。另一幢門牌屬炮台街65號的唐樓結構複雜，劏房處處，位於一樓的樓梯間更擺放了棄置的大型木製家具，不但堵塞通道，亦埋下火災時成為助燃物的隱憂。

油尖旺區區議員朱慧芳表示，曾多次到該地段的樓宇視察，發覺環境衞生問題相當嚴峻，不少雜物放置於狹窄的樓梯，面對意外居民難以逃生。她又指，曾經發起清潔行動處理通道間的雜物，今日到場巡視時發現情況仍未如理想。