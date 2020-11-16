上半年共113宗職業死亡個案　建造業成致命意外重災區

本港不時發生工傷意外，勞工處資料顯示，今年上半年有1.25萬宗職業傷亡個案，當中有113宗屬致命個案；工業意外則有3278宗，主要涉及滑倒、絆倒或在同一高度跌倒，以及不正確的人力提舉或搬運，其中9宗屬致命個案。建造業成為重災區，僅今年上半年就有7人因工業意外身亡。

立法會人力事務委員會將於明日（17日）討論本港今年上半年的職業安全狀況，勞工處提交文件顯示，今年上半年9宗致命工業意外中，建造業佔7宗，廢棄物管理及運輸及倉庫服務各佔1宗。以建造業而言，致命意外主要涉及於竹棚架等高處墮下，以及被移動物件或與移動物件碰撞，分別有3宗及2宗。

勞工處指，「人體從高處墮下」是最常見的致命工業意外類別，截至今年9月，已進行4次針對不同高危工序，如高處工作等的特別執法行動，期間發出686張「暫時停工通知書」或「敦促改善通知書」，並提出399項檢控。該處亦有針對涉及危險工序或安全表現欠佳的工地，進行突擊巡查，截至今年9月已進行16次相關執法行動，期間發出352張「暫時停工通知書」或「敦促改善通知書」，並提出166項檢控。