議員批政府入境管制過於寛鬆　防疫措施「外鬆內緊」

立法會審議與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會今午(16日)召開會議，審議22項法例，多名議員批評政府入境管制過於寬鬆，議員柯創盛狠批政府抗疫工作乏力，質疑政府會否收緊獲豁免檢疫人士的準則，以及如何管理正接受檢疫的市民，認為單靠市民自律及監測手帶並不足夠，政府需加強監察。

柯又指市民若要出境需要進行病毒檢測，惟現時政府的檢測中心並不提供服務予6歲以下小孩，質疑政府在開設檢測中心時為何沒有考慮到小孩的需要。另外，柯又質問為何政府唯獨九龍東沒有檢測中心，稱每日都被街坊追問為甚麼政府「走九龍東數」。

食物及衞生局副局長徐德義指政府有一直改善入境檢疫政策，例如要求由機場入境的豁免人士要等待檢測結果才可放行，亦只能乘搭經過所屬機構提供的點對點交通。徐指現時的檢測方法並不適合小孩，當局會繼續研究，以及探討在九龍東增加檢測中心。

醫學界議員陳沛然亦質疑為何其他地方能做到滴水不漏，本港卻仍有豁免檢疫人士感染個案，要求政府提供每日獲豁免人士入境數字，又質疑當局哪個部門負責和酒店業協調及處理違規的檢疫個案。議員鄭松泰批評政府防疫措施令人感覺「外鬆內緊」，現時入境管制出現漏洞，政府卻在未來開始旅遊氣泡，形容情況令人擔心，又質疑政府會如何尋找定點酒店作檢疫。

徐表示，當局會持續加強入境檢策安排，將來亦會和酒店業界再召開會議溝通。衞生署緊急應變及項目管理處主任鄺國威表示，酒店業界會將當局的防疫要求加入恒常指示，例如檢疫人士不能離開房間等周圍走，外訪人士要批准才可以進入，高風險的話不可以離開。在尋找適合的定點酒店方面，鄺指當局會觀察酒店的員工及整體環境的感染控制情況，例如通風系統及有否具備獨立洗手間。