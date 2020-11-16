一批意大利冰鮮牛肉含獸藥　食安中心籲停止食用及停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（16日）呼籲市民不要食用一批意大利進口冰鮮牛肉，因為有關產品被檢出含有藥物殘餘地塞米松。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

相關產品名稱為Fassona Beef Carpaccio 750g，來源地意大利，進口商Longino & Cardenal Ltd，批次為22423，生產日期2020年10月20日，此日期或之前食用：2020年11月19日

食安中心發言人說表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統（預警系統）的通報，指上述產品被檢出含有藥物殘餘地塞米松，正進行回收。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡有關進口商跟進。

初步調查發現本港進口商 Longino & Cardenal Ltd 曾進口部分受影響產品。上述進口商已按中心指示展開回收，欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電熱線2786 1238。

地塞米松是一種獸藥，有動物硏究顯示長期過量從食物攝取地塞米松可能引致生育問題。而根據樣本驗出的地塞米松含量，在正常食用情況下對健康造成影響的機會不大。發人呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。