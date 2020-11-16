投資者倡一人一股集資籌1.1萬億填海建屋　可建54萬個單位

造價高達逾6000億港元的明日大嶼計劃備受爭議，引起不少關注團體及市民反對。有資深投資者建議設立由全體香港市民合資擁有的公司，以「創新公私營合作」模式，透過全港市民以「一人一股」及發債方式籌集1.1萬億元，填海造地2000公頃建屋，預料可建54萬個公私營單位，期望在5至8年內解決香港住宅短缺問題。

香港我哋家有限公司主席王兟指為解決長久面臨的土地問題，建議成立股本金為1000億港元的「全體港人合資擁有的公司」（港人公司），並將其中75%股權，由750萬香港市民一人一股持有，市民免費獲發1股認股權證；25%股權則由私營基金管理公司募集250億元，同時進一步在公開市場分批發行債券募集10,000億元，債券年期為5至15年，年利率為5%，共籌集1.1萬億元。

他續指，計劃的發展成本由港人公司負責，政府提供政策支持，如批出可供填海的海域、就港人公司所發出債券項目提供支持等。當填海計劃完成，港人公司將大部分土地交予政府，作日後公共發展用途，少部分土地由港人公司作銷售及發展項目。