消防處屋宇署急補鑊　年底前巡查2500幢60年以上舊樓

油麻地廣東道昨夜(15日)發生無情火警，釀成至少18人死傷，事件揭發起火的唐樓屬三無大廈，存在消防隱患。政府今晚(16日)指，消防處及屋宇署將會展開特別巡查行動，目標是在今年年底前完成巡查2500幢樓齡於60年或以上的住宅或商住樓宇，特別留意其公用逃生途徑的情況及樓宇有否消防隱患。

政府表示，一向非常重視樓宇消防安全，特別是樓齡高而消防設施未達現今標準的樓宇，一方面希望透過市區重建及樓宇復修，提升樓宇消防安全及改善居民居住環境；另一方面消防處及屋宇署會巡查舊式樓宇，要求業主或佔用人糾正欠妥之處，並提供所需的協助。」

政府續謂，屋宇署和消防處會根據今次的巡查結果所搜集到的資料和證據，按照相關法例盡快就違規事項採取適當執法行動，包括向違規者提出檢控，以確保消防及樓宇安全。另外，消防處將會主動聯絡地區少數族裔人士及有關團體，了解他們的聚會場所，例如進行宗教和文化活動的地點，作出消防安全巡查並教育有關人士正確的消防安全知識，包括如何防止火警發生及於發生火警時應採取的行動等。

油麻地廣東道昨夜(15日)發生無情火警，釀成至少18人死傷，事件揭發起火的唐樓屬三無大廈，存在消防隱患。政府今晚(16日)指，消防處及屋宇署將會展開特別巡查行動，目標是在今年年底前完成巡查2500幢樓齡於60年或以上的住宅或商住樓宇，特別留意其公用逃生途徑的情況及樓宇有否消防隱患。

政府表示，一向非常重視樓宇消防安全，特別是樓齡高而消防設施未達現今標準的樓宇，一方面希望透過市區重建及樓宇復修，提升樓宇消防安全及改善居民居住環境；另一方面消防處及屋宇署會巡查舊式樓宇，要求業主或佔用人糾正欠妥之處，並提供所需的協助。」

政府續謂，屋宇署和消防處會根據今次的巡查結果所搜集到的資料和證據，按照相關法例盡快就違規事項採取適當執法行動，包括向違規者提出檢控，以確保消防及樓宇安全。另外，消防處將會主動聯絡地區少數族裔人士及有關團體，了解他們的聚會場所，例如進行宗教和文化活動的地點，作出消防安全巡查並教育有關人士正確的消防安全知識，包括如何防止火警發生及於發生火警時應採取的行動等。

此外，政府於2007年起規定，所有在1987年3月1日或之前建成或批出圖則的商住樓宇，必須符合《消防安全（建築物）條例》要求，提供合適的消防安全裝置，而屋宇署與消防處，分別為消防安全建造及消防裝置和設備方面的執行部門。

消防處表示，肇事唐樓於1951年落成，須受《條例》所監管，並需要改善消防安全。而全港受《條例》規管的目標樓宇共約13500幢。截至2020年10月底，消防處和屋宇署已經完成巡查9702幢目標樓宇。根據紀錄，消防處和屋宇署尚未向肇事唐樓展開聯合巡查，故此並未向相關業主發出「消防安全指示」。

消防處又指，由2016年1月至今未有接獲有關肇事唐樓(即油麻地廣東道562號)，阻塞大廈逃生通道或消防安全的投訴。另外，機電工程署稱初步調查顯示肇事唐樓的起火原因，不涉及電力故障。