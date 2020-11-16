兩日增39間院舍學校爆發上呼吸道感染　278人染病

本港在兩天內新增39間院舍學校爆發上呼吸道感染，共278人染病。該39間院舍學校中，7間學校各逾20人受感染，分別是1間幼兒中心及6間小學，遍及旺角、灣仔、九龍城、深水埗、沙田等地區，該7間學校共179名學童以及1名職員受感染。由上月31日至今天(16日)5時，累計310間學校爆疫，2969人受感染。

7間大型爆疫學校中，包括旺角香港保護兒童會童樂居，共31人染病，當中21人已求醫；灣仔軒尼詩道官立小學共35人；九龍城畢架山小學(Beacon Hill School)共25人受感染，以及1名職員；深水埗白田天主教小學共20人受感染，當中13人已求醫；油麻地保良局陳守仁小學共23人受感染，當中16人已求醫；火炭沙田小學(Sha Tin Junior School)共22人染病，當中18人已求醫；東涌救世軍林拔中紀念學校共23人染病，當中21人已求醫。

衞生防護中心指，以上學校正接受醫學監察，會為相關學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行新冠肺炎病毒檢測，並會建議有關班別於未獲得結果前停課不少於3日。