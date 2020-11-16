居民對成立法團增設消防設備存有誤解　區議員﹕部門失責

油麻地火災揭發「三無大廈」的管理問題，有居住於火災事發大廈附近，同樣屬「三無大廈」的居民表示，由於成立業主立案法團「麻煩」，加上加設消防設備費用高昂，故此大廈未有加裝。有區議員指，居民對成立業主立案法團存有誤解，又不知道加裝消防設施可獲政府資助等，明顯是政府部門未有盡責。

居於火災大廈對面、同屬「三無大廈」的區先生，被問及會否擔心大廈未有安裝消防系統會有危險，他直言無得擔心，又指居住的大廈「應該不會有火警」。對於大廈未有安裝消防設備，區表示，一來大廈沒有業主立案法團，多年前民政事務處曾派員到大廈游說居民成立法團，惟居民反應不大，最後無疾而終，而期間亦再無民政人員到場。

區又指，二來大廈結構樓梯淺窄，不能增添消防設施，三來增加消防設備費用高昂，「聞說」附近大廈曾加裝設施，每户須付近4萬港元，直言「太貴」，種種原因導致大廈最後未有法團亦沒有任何消防設施。

油尖旺區議會主席林健文表示，普遍「三無大廈」居民對於成立法團以及增設消防設備的詳情有誤解。林續指，消防改善工程對居民有資助，加上政府有免息貸款幫忙，財政負擔未必如想像中大，至於大廈結構存有限制，他指出只要更改水箱大小即可，惟民政處游說一次失敗後就無下文，消防處又未有向各大廈發出消防指令，「不明白為何唐樓明知大機會無消防系統都未有巡查」，各部門皆有缺失，導致是次悲劇發生。