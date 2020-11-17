18人慶生迎佳節歷人間煉獄　無情火奪7命7人仍危殆　

3個尼泊爾家庭合共12名大小成員，連同6名客人，前晚(15日)在油麻地廣東道一單位，歡天喜地慶祝象徵「光明戰勝黑暗」的排燈節，以及為一名小成員慶祝生日，詎料遭歷火劫，釀成18人死傷慘劇；當中4男3女身亡，包括1名8歲男童及1名13歲女童，西九龍總區重案組接手調查該宗火警，而消防處亦已成立專責小隊跟進。

據了解，本月12日開始一連5日為排燈節，該節日在尼泊爾人及印度人的傳統中猶如華人的新年，家家戶戶在節期中俱大肆慶祝。涉事廣東道562號唐樓1樓一間會員制的俱樂部，前晚8時許，有3個尼泊爾家庭共12人正舉辦生日聚會，席間另有6名其他客人，以及店東夫婦與職員亦在場。其時有人燃點蠟燭應節，燭光從門口透進室內，溫暖燭光照滿一屋，迎接神明來臨，詎料燭火疑燒着旁邊擺放的隔音板，火勢蔓延包圍唯一逃生出入口；由於現場無任何消防設備，其中一人當機立斷，連忙攜壽星在內的2名小童衝出火海，其餘各人均被火勢逼入廚房位置，部分人在形勢危急下攀窗逃走。

消防事後在現場發現18名傷者(8至47歲)，當中7人慘成大火亡魂。死傷者家屬事後分赴多間醫院了解情況，有人驚聞至親噩耗，當場情緒崩潰聲淚俱下，需要同行家屬擁抱安慰，呼天搶地的悲泣聲令人心碎。該場火警除釀成7人傷重不治，另有11人受傷。截至昨晚(16日)9時，11名傷者中，有3男4女仍然危殆，其中2女1男(18至40歲)留醫伊利沙伯醫院，當中40歲男子二級燒傷，氣道吸入濃煙。一名留醫廣華醫院34歲男子，他耳朵燒傷及左手擦損；一名13歲男童，他氣管腫脹，留醫東區醫院。

另外2名危殆傷者，包括一名留醫瑪嘉烈醫院的身份不詳女子及一名由伊利沙伯醫院轉至威爾斯親王醫院留醫的47歲女子，據悉她皮膚燒傷，一直處昏迷狀態。此外。一名留醫瑪嘉烈醫院的46歲女子情況嚴重，而另1名留醫伊利沙伯醫院的44歲女子，以及一名留醫明愛醫院的33歲男子俱情況穩定，另有1人已出院。