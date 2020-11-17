90後重振漁業　養殖澳洲咸淡水藍龍蝦

本港昔日以漁港著稱，近年漁業卻日漸息微，一群90後年輕人為重振漁業，在1100平方呎的工廈展開甲殼類水產養殖研究，以成本低、生長快的澳洲咸淡水藍龍蝦作試驗，成功研究出有效率的養殖方法，把蝦苗存活率由5成提升至8成。他們未能將製作養殖手冊及短片分享經驗，並接洽本地漁農，協助其投入可持續發展漁業。

機場管理局因應機場第三跑道工程的環評要求，撥款4億元設立兩個基金，資助改善海洋生態和提升漁業的研究，其中漁業提升基金至今批出13宗申請，涉款約2000萬港元。由多名90後年輕人成立的香港水產科研有限公司，獲連續獲基金資助2年，共獲資約166萬港元，推行養殖澳洲藍龍蝦的試驗計劃。

團隊成員之一的李遠昇表示，藍龍蝦生長瞬速、技術較普及回報較高，十分適合養殖業，而工廈養殖亦可免去極端天氣帶來的風險。他稱團隊經過反覆觀察試驗後，終發現養殖藍龍蝦的最適合環境，如每缸養20隻，水深約0.2米，水溫要在攝氏24至26度等，團隊亦成功利用循環水養殖，減少用水。

另一名成員羅承昭則指，養殖初期遇到不少問題，如龍蝦會因互相打鬥而被折斷蝦鉗，或因此滯銷，團隊其後使用獨立膠盒養殖，成功避免打鬥。團隊指出，經試驗後蝦苗存活率由5成提升至8成，其體積亦由3至10厘米長成8至15厘米，達到可出售的準則，試驗期間更意外繁殖出一批蝦苗，未來會就繁殖方向進行研究。

基金管理委員會主席梁美儀表示，過去漁民以捕魚為主，養殖業已成為大趨勢，又稱漁業從業員大多年紀較大，認為計劃可協助業界增值，並逐漸科技化。