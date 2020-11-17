元朗兩小羊疑慘遭虐殺埋葬　警追緝辣手狂徒

元朗大棠路一名男子於昨日（16日）晚上9時許報警，指發現他飼養的兩頭初生小羊，被埋葬在蕉林內的泥土中。警員趕至調查，認為事件不尋常，不排除遭人虐殺，羊屍已交由愛護動物協會人員交獸醫檢驗。

羊主阿傑接受東網記者訪問時表示，居住在南坑排近六年，兩頭小羊剛出生不久，自牠們近日學會走路後，差不多每天都會放羊。詎料昨天放羊後，兩頭小羊突然不知所終，等候良久仍未見其回家，阿傑四出打聽情況；有村民指留意到兩頭小羊走進附近一片蕉林，並看見有一名年約60歲男子，曾經虐打兩頭小羊。

阿傑聞言跑進蕉林察看，赫見其中一片泥土有被人鋤過痕迹，他隨即將泥土翻開後，竟發現自己飼養的兩頭小羊埋在土裏，且已氣絕，身體更呈僵硬，大驚報警求助。

警員到場調查，並聯絡愛協人員協助，其後將兩具小羊屍體交由愛協人員帶走處理，由獸醫檢驗確定死因。據村民透露，懷疑事發時兩頭小羊誤闖蕉林咬食蕉葉，招人不滿，一怒下向小羊施毒手虐打至死。案件由「求警協助」改列「殘酷對待動物」，由元朗警區刑事調查隊跟進，正追緝涉案狂徒歸案。