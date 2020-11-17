何志平專欄：徹底失望

美國總統大選投票日後的兩星期，普選的點票結果將很快揭曉了，有一個州還在等着完成最後的點算。

前天和在美國南部居住的好朋友「邁斯達」（假名）老教授通訊，聊起最新的發展。邁斯達情緒很低落，嘆了口氣，語調悲觀而沉重的說：「選票的誰多誰少已經不重要了，甚至誰贏得總統寶座也不是那麼的要緊了！重要的是我和我的朋友們都對美國和美國人民徹底的失望！」

我大約知道邁斯達的感慨，但也想深入地了解美國知識精英分子階層的想法和情緒：「不是嗎？選舉前，眾主流媒體和大型的民意調查都預測着民主黨將會以大比數勝出，想不到其中有些票數是那麼的接近。有評論說，這次選舉，民主黨好像是贏了，但共和黨好像並沒有輸！說到底還有7,200多萬票是投給特朗普的啊！佔總票數的47％！你們怎理解這現象？」

邁斯達點着頭道：「真是的！他的得票率是歷屆在任總統爭取連任時最高的，今年投票支持他的比2016年的還要多，白種人的婦女票也多了許多，真的是莫名其妙。這都顯示出就算是把他從白宮裏扔出來，那只光是治愈病徵，病源還在那裏，根深柢固的纏繞着我們這社會這國家！開始的時候我們還是樂觀的無知，天真的以為他的上位只是民主制度偶然的失守，群眾剎那間被他的狂言浪語所蒙騙了。到大家恍然大悟時，只能寄望這個制度上的監督權衡機制來調整和完善。我們還一廂情願的以為政治系統中的一個臨時故障，肯定可以糾正過來，都期望着今年的選舉是喚醒人們良知的黎明！我們一直以為4年來國民都受夠了他的狂妄謊言，法西斯主義的偏激、種族主義的傾向、膚淺反智的立場和暴徒式的手段。我們還以為白種人和基督徒會睜開眼睛看清楚假先知的邪惡虛偽，而再擁抱耶穌博愛憐憫的同情心；又以為美國人會重認科學事實和真相的理性；更希望有抱負承擔的政治人物能有超越黨派分野的胸襟和良知！我們都大錯特錯了！實在錯判得厲害，真的以為2021年可以驅走恐懼，帶來新的希望。」

我有點被他那沉重的心情語氣嚇倒，打斷他的思路說：「這樣嚴重的意識形態上的衝突可就導致社會人際關係的撕裂……」

邁斯達馬上接下去：「最嚴重的是我們都錯看了我們身邊的人、認識的人、我們的父母、子女配偶、親戚朋友們和鄰居。他們都不再是我們以為認識的人，更不能相信我們處身在同一個國家。對這個國家不一樣的信念使我們家裏面，朋友圈子裏，生活的社區裏築起深深的鴻溝，南轅北轍的分野，看不到能有共識的處境。我們幼稚的幻想着人性的善良和正直不阿，怎知道眾人皆去擁抱那公認為惡劣下流的東西！我們現在只剩下一個兩難的選擇：一是離開這個我們曾經擁抱過的美國，因為這已經不再是我們所認識的、所愛慕的國家了。二是或者留下來，忍受着環繞我們身邊的每一個以種族歧視為捍衞賣點的人們，容忍着這缺乏安全感，缺乏愛心的地方。我不知道我應該怎麼做，我只知道我渴望期盼着美好一天的來臨把我們國家人民重新洗滌，讓愛心包容仇恨，讓世界知道我們美國的人民都比他好！但是殘酷的事實證明了我們沒有比他好，我們當中還是擁抱他，認同他的，跟他一樣的！我們還要等待到何時才可以清醒過來啊！」

我深深的體恤他的心情感受：「香港這裏從2019年至今也經歷了同樣的社會分裂情況，幸好我們身後還有一個大靠山，猶如定海神針般的穩着舵。這，就是我們五千年的文化歷史經驗與傳承，不是一個只有200多年歷史的國家可以體會得了的啊！」