東方日報A1：三無唐樓全城隱患　無牌食肆引爆炸彈

油麻地廣東道560至562號唐樓前晚一場無情大火，奪去多條人命，拆散美滿家庭，亦揭發舊區隱形炸彈處處！肇事唐樓為沒大廈法團、沒居民組織及沒物業管理公司打理的「三無大廈」，不單止無按法例要求安裝消防系統，就連起火單位亦證實無牌經營餐廳。奪命火由民政總署統籌大廈搞好管理效果差、消防巡查防火設施不力、食環署不徹底查牌的惡果造成。多名議員炮轟政府一直懶理全港數以千計的「三無大廈」，未有助其改善管理，提升消防水平，埋下大量社區炸彈，令居民長期生活在隨時有火災臨門的恐懼之中，但港府往往只會在悲劇發生後才補鑊。

奪命火災發生後，政府昨晚才補鑊，消防處及屋宇署將於今年底前完成巡查樓齡60年或以上樓宇，涉及2,500幢，若發現違規會提出檢控，消防處亦會向少數族裔宣傳防火意識。

所謂「三無大廈」，是指沒有成立業主立案法團或任何形式的居民組織，亦沒有聘用物業管理公司管理的大廈。民政事務總署表示，截至今年10月本港有約5,000幢「三無大廈」分布各區，當中油尖旺區有715幢；而署方自2011年10月起推出多個計劃支援「三無大廈」，但截至去年9月只協助到當中540幢大廈成立或重啟法團。該署又指，肇事的唐樓由單一業主持有，並證實為「三無大廈」。據知肇事單位業主是監警會前委員鄭承隆相關公司持有，曾四度遭屋宇署釘契。

「三無大廈」普遍是落成數十年的舊樓，消防設備較落後。消防處表示，該處於2007年規定，凡於1987年3月或以前落成及批出圖則的商住樓宇，必須按《消防安全（建築物）條例》安裝消防設備，例如自動灑水系統、消防水缸、消防喉轆、火警警鐘和緊急照明系統等，估計全港約有1.35萬幢目標大廈，截至今年10月，該處與屋宇署只完成巡查了當中9,702幢，而肇事唐樓於1951年落成，沒有安裝任何消防系統，兩個部門尚未對其展開巡查，亦未有向相關業主發出消防安全指示。機電工程署則指，初步調查肇事唐樓起火原因不涉及電力事故。

除消防隱患外，「無王管」亦令大量「三無大廈」的單位出現違法情況。肇事唐樓的起火單位正經營一家餐廳，但食環署證實該單位並未持有有效食物業牌照，而該署去年4月曾接獲一宗投訴，指該單位懷疑經營無牌食肆，並派員到場調查，但未有發現。

屋宇署表示，昨日派人視察肇事唐樓後確定結構安全，由於該唐樓閣樓、2樓及3樓單位入口的防火門被移除，該署會向有關業主發出法定命令，着令其糾正，而該署事前並無接獲起火單位更改用途或違反《建築物條例》的舉報。該署又指，曾於2018年9月10日向肇事唐樓業主發出強制驗樓及強制驗窗通知，但相關通知仍未獲遵從，而昨午相關業主的代表向該署表示會盡快安排跟進。

油尖旺區議員何富榮表示，廟街一帶最少有100幢「三無大廈」，大多數都消防設備不足，例如大廈內欠缺消防水缸，但區內「三無大廈」單位卻大部分用作放租，難以聯絡到業主，而民政事務總署未有投放足夠資源推動舊樓改善消防水平。他又指，廟街一帶有大批少數族裔聚居，但由民政事務總署牽頭，消防處有份參與的防火委員會，對地區的防火宣傳講解一直以中文為主，近年才引入英文，至今仍未引入少數族裔的語言翻譯，執行「離地」。

議員梁美芬形容前晚發生的火災是一樁悲劇，指肇事唐樓是「三無大廈」，樓宇消防安全措施亦無人管理。她稱，「三無大廈」問題存在不少於12年，她曾向3任民政事務局局長反映情況，但往往在發生大火悲劇後，政府才會補鑊，一直缺乏針對性的長遠規劃。

梁指出，設立消防系統需要業主合資，但已移民或離世的業主份額大多無人願意墊付，工程最後不了了之。她建議政府幫助「三無大廈」成立法團，並就設立消防系統代「失蹤」業主墊付費用，日後再循法律途徑向其追討。議員鄭泳舜亦指，油尖旺等舊區「三無大廈」林立，但政府未有正視及介入，任由多個「社區炸彈」引爆。

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