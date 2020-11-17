無情大火奪去7命　唐樓未解封　再有市民到場致哀

油麻地廣東道560至562號一幢唐樓，前晚(15日)發生無情火警，釀成至少18人死傷，拆散多個尼泊爾裔家庭，當中包括起火餐廳東主夫婦，以及生日壽星親友家庭。

今日(17日)早上8時許，現場唐樓全幢仍未解封，有警員在唐樓外看守，消防員一度到場繼續調查，及到附近舊樓視察巡查。

早上再有市民帶同鮮花到場致祭，其中一名死亡小童所就讀學校的姓譚女職員獻上鮮花時不禁落淚。據悉，譚女曾到過涉事餐廳用膳，與餐廳男廚師為朋友，但不認識在火警喪生的女東主。另外，地上留有燃點過蠟燭及鮮花，相信昨晚不少市民到場致哀。

火警釀18人死傷，其中4男3女身亡(8至47歲)，包括1名8歲男童及1名13歲女童。截至昨晚(16日)9時，11名傷者中，有3男4女仍然危殆，其中2女1男(18至40歲)留醫伊利沙伯醫院，當中40歲男子二級燒傷，氣道吸入濃煙。一名留醫廣華醫院34歲男子，他耳朵燒傷及左手擦損；一名13歲男童，他氣管腫脹，留醫東區醫院。

另外2名危殆傷者，包括一名留醫瑪嘉烈醫院的身份不詳女子及一名由伊利沙伯醫院轉至威爾斯親王醫院留醫的47歲女子，據悉她皮膚燒傷，一直處昏迷狀態。此外。一名留醫瑪嘉烈醫院的46歲女子情況穩定，而另1名留醫伊利沙伯醫院的44歲女子，以及一名留醫明愛醫院的33歲男子俱情況穩定，另有1人已出院。

據了解，本月12日開始一連5日為排燈節，該節日在尼泊爾人及印度人的傳統中猶如華人的新年，家家戶戶在節期中俱大肆慶祝。涉事單位為一間會員制的俱樂部，前晚8時許，有3個尼泊爾家庭共12人正舉辦生日聚會，席間另有6名其他客人，以及店東夫婦與職員亦在場。其時有人燃點蠟燭應節，詎料燭火疑燒着旁邊擺放的隔音板，火勢蔓延包圍唯一逃生出入口；由於現場無任何消防設備，其中一人當機立斷，連忙攜壽星在內的2名小童衝出火海，其餘各人均被火勢逼入廚房位置，部分人在形勢危急下攀窗逃走。