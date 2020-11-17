舊式唐樓消防設備不足　專家料改善消防系統有困難

油麻地唐樓遭煙攻火噬釀7死11傷，起火大廈樓齡近70年；有消防顧問專家指，現時大部分舊式唐樓的消防設備不足，可能僅配備滅火筒，與現時的消防要求及標準有很大差距，但礙於大廈的結構問題，即使有意加裝亦難以實行。有議員則表示，涉事大廈屬「三無大廈」，政府僅巡查並無意思，建議安排屋宇署先做好基本修葺，再向大廈收回費用。

金科消防顧問技術總監梁錦得今日(17日)出席一個電台節目表示，本港大部分舊式唐樓的消防要求及標準與現時有很大差距，大廈的結構亦未必能夠負荷在天台加裝水缸、水泵等裝置。而且加裝後會衍生電力供應不均的情況，可能需將整幢大廈的電力系統更新，涉及的費用龐大，令部分業主卻步。

他又指，當局巡查後會按《消防安全（建築物）條例》，向舊樓發出消防安全指示，要求改善消防系統，但預計推行上會困難重重，建議消防處調配人手，增加巡查。

今次涉事大廈屬三無大廈，即沒有成立業主立案法團或任何形式的居民組織，亦沒有聘用物業管理公司管理的大廈。港府昨晚(16日)表示，消防處及屋宇署將展開特別巡查行動，目標是在今年年底前完成巡查2500幢樓齡於60年或以上的住宅或商住樓宇。惟議員鄭泳舜認為，政府只是巡查並無意思，即使當局發現問題並發出命令改善，估計大廈都無人跟進。他建議，政府可讓屋宇署跟進及維修，再向大廈收回費用。

油尖旺區議員朱慧芳指，油尖旺區內大約有1至2成人口是南亞裔人士，他們大部分都居住在三無大廈，故估計在改善消防系統上有困難。