自費驗新冠第3天　華昇診斷中心：更多人檢測收費或下調

新冠肺炎疫情邁向第四波，4間社區檢測中心本周日(15日)起投入服務，高峰期有逾百人輪候。負責營運元朗檢測中心的華昇診斷中心，其董事長胡定旭今(17日)回應指，昨日(16日)共有325人到中心檢測，當中164人為網上預約，而今日已有315人預約登記檢測，他認為現時每次檢測收費240港元價錢已相當合理，但未來若有更多人檢測，價錢仍有少許下調空間。

胡又指，周日首天運作出現一點混亂，但昨日安排已經改善，市民毋須輪候可直接進行檢測，來索取報告的市民亦不需要等候，而各間中心現時仍有充裕能力做更多檢測。他表示，大部分市民來檢測的目的，都是希望索取無確診報告作離境用途，但他提醒市民，即使有檢測報告，入境內地仍需要接受14天強制檢疫。

4間社區檢測中心分別為鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂，市民可前往自費檢測，收費上限為240港元。4間檢測中心首階段運作3個月，視乎情況可再延長3個月，檢測結果可作為「旅遊氣泡」、一般出行或工作證明之用。