新病毒株揭入境漏洞　何栢良籲盡快堵截　否則個案陸續有來

本港多間大學研究揭近月個案的病毒株與南亞輸入個案相似，顯示港府入境檢疫存在漏洞，引致病毒在社區擴散。港大感染及傳染病中心總監何栢良估計，10月1日後的個案可算是第4波疫情，他促請當局盡快堵截源頭，否則確診個案只會陸續有來。對於陸續有藥廠宣布，正進行第三期臨床測試的新冠病毒疫苗，何呼籲當局選購疫苗時，不能全「押注」1至2款疫苗上，需持續觀望疫苗的副作用等因素。

何栢良今日(17日)於電台節目中表示，近日多項研究顯示本地感染個案的病毒基因，與南亞輸入個案相似；他呼籲當局盡快堵截，如安排專車點對點接送抵港人士到酒店檢疫，以減少他們接觸公共交通工具，將病毒流出社區。對於港府昨日推出「安心出行」流動應用程式，他指政府需提供誘因鼓勵市民安裝及使用，以增加成效。

繼美國輝瑞藥廠後，該國生物科技公司莫德納(Moderna)昨日(16日)宣布正進行第三期臨床測試的新型冠狀病毒疫苗，有效性達到94.5%，何栢良認為數據顯示疫苗成效理想，同時毋須在極低溫下儲存，減低了運送、儲存上的限制。