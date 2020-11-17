會展西園景平台料2024落成　加建行人設施連接會展新翼

政府早前宣布計劃在灣仔會議展覽中心西面，興建一個面積約3400平方米的行人園景平台，以連接港灣道及灣仔海濱長廊。根據土木工程拓展署遞交灣仔區議會的文件顯示，因有持份者要求提升平台與會展新翼一帶的連接性，故署方最新建議在平台東北端加設升降機和行人通道以連接博覽道中，為市民提供直接路徑來往會展新翼。有關工程料2022年中展開，並於2024年與平台同步完工。

土拓署近日向灣仔區議會發展、規劃及交通委員會提交文件交代工程，指加建行人設施可令平台不只供前往海濱公共空間的遊人使用，更利便來往會展新翼及灣仔西部的遊人，同時幫助疏導在會展新翼舉行大型展覽時的大量人流。有關行人設施以樓梯及升降機連接博覽道中行人路，距離會展新翼大堂西面的地面出入口約1分鐘步行路程。

該署續稱，考慮到道路安全及連接性問題，使駕駛者於博覽道駛出路口時可以清楚看到博覽道中迎面而來的車輛，樓梯將位於靠北的位置，於靠南的升降機亦會為有需要人士提供比較直接的路徑。而現時連接海濱長廊及會展新翼的地面行人路仍會維持不少於2米寬，故在會展的遊人可自由選擇用平台或現有地面行人路前往海濱。