喬曉陽指修例風波愈演愈烈　中央忍無可忍出手制定港區國安法

原香港基本法委員會主任喬曉陽抵港，今早(17日)出席《基本法》頒布30周年法律高峰論壇。喬曉陽發言時，首次回應人大常委會今年中制訂《港區國安法》，指去年6月反修例風波的活動及危害愈演愈烈，已經嚴重危害國家安全，亦嚴重危害香港經濟繁榮和社會安定，以致突破一國兩制底線。他形容，當時是「一忍再忍，忍無可忍，不能再忍，再忍下去會犯歷史性錯誤」，認為中央出手正是責任所在，亦是維護一國兩制及《基本法》根本宗旨，也是中央全面管治權應有之義。

喬曉陽又提到香港奉行的政治制度，指香港非三權分立，《基本法》本身有很多條文支撐行政主導，又指特首不只是政府首長，而是特區首長，「三權都在裏面，需要向中央負責」，他反問特首要負上如此大的責任，何以不能行政主導。

喬發言時指，他在1995年開始研究《基本法》，今年是《基本法》頒布30周年，實施第23年，在一國兩制下雖然有一些風雨考驗，但已經證明了《基本法》在香港繼續行得通，辦得到。喬認為，一國兩制之所以取得成功，正正在於有《基本法》這文件，作為根本的法律保障。

喬曉陽過去一段長時間一直處理與香港有關的法律問題，多次解說政改及《基本法》條文，包括2017年特首普選方案，及2014年人大八三一決定。

翻查資料顯示，喬曉陽上次訪港是2018年4月，期間出席基本法研討會並發表演說，另參觀當時仍未通車的高鐵西九龍站地盤。