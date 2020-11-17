政府不推第三輪保就業　調查指22%打工仔料飯碗不保

新一波裁員潮恐蓄勢待發！有工會今(17日)發表就業狀況及求職信心指數調查結果，逾千名受訪者中，多達65%被裁員、減薪或被迫停工等，更有多達3成指現時零收入。政府的「保就業」計劃將於本月底完結，有逾2成人估計自己即將失業。該會推斷下月將迎來嚴重失業浪潮，情況令人憂慮，促請政府在下周三(25日)發表的施政報告，提出針對失業和停工人士的支援，包括推出為期半年的出「失業/停工現金津貼」、降低申領失業綜援門檻和調低在職家庭津貼每月總工時。

工聯會本月初訪問了1392人，當中有84%表示公司有申領保就業資助。保就業計劃將於月底屆滿，政府表明無意推出第3輪資助，有8%受訪者估計公司將會倒閉、14%估計將被公司裁走，即至少22%打工仔估計自己飯碗不保；另亦有12%估計將被減薪，只有15%人有信心工作不會受到影響。該會估計，12月將現嚴重失業浪潮，情況令人擔憂。

至於現時的就業狀況，多達65%表示工作受到影響，其中表示被裁員的佔12%、停工/放無薪假的佔20%、減薪/只發底薪的有17%、轉做其他較低收入工作的也有16%。議員陸頌雄認為，轉行從事較低收入工作的人，由上月的11%升至本月的16%，顯示有更多受訪者寧願減少收入，接受較低薪工作。另外，受訪者中，失業或停工3個月以下的有22%、4至6個月的有10%；7至9個月、10個月至1年、1年或以上均有4%。

工聯會指，保就業計劃即將完結，失業浪潮勢必洶湧而至，促請政府在下周三發表的施政報告，為新一波疫情和失業浪潮做好準備，提出針對失業和停工人士的支援，包括即時推出上限為9000港元的「失業/停工現金津貼」，為期6個月；降低申領失業綜援門檻，包括放寬資產上限、提升自住物業寬免期、豁免保險計劃現金價值及容許以個人名義申請；以及調低在職家庭津貼每月總工時要求至72小時及36小時兩級，讓更多就業不足家庭符合資格申領。