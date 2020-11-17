相思灣村違建道路斗車夾石屎　推土機翻泥　環團促追討違法者

東方報業集團揭發西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件近一個月，地政總署在場裝設石躉和鐵柱阻止車輛進出，聲言在石屎上噴草修復的行動被環團炮轟下終「跪低」，日前始派工人在神秘丁屋前的違建道路鑿地，今日(17日)則有夾斗車到場將鑿出的石屎夾走，環團促種樹回復土地原貌，並盡快追討違法者，勿以公帑「埋單」。

違建道路鋪有石屎，早前地署已派人裝設12個石躉及多支鐵柱，昨日(16日)有工人利用挖泥車鑿開部分路面石屎，散落一地的石屎堆積一晚。今早數名工人搬開石躉，一輛夾斗車駛至，以夾斗將石屎夾上車運走。石屎層約厚兩至三吋，據悉現時處理的地段涉及早前遭規劃署票控並罰款的註冊業主持有，位於神秘丁屋旁邊對開斜坡，預算鑿地工程需時數日，完成後就開始噴草復修土地。

而位於自然保育區的非法廢料場，昨日開始鑿鬆泥地，今早工人再以推土機在場翻開泥土，並有數名地署人員在場監察。西貢地政處早前證實，場地有貨櫃箱及建築物料等被放置在未批租政府土地上，會採取進一步土地管制行動。

長春社公共事務經理吳希文指，相思灣村在公眾及傳媒不停關注後，地署才派員清走石屎，相比起以往任由石屎留存及雜草叢生的假回復，今次的行動相對較積極。然而，他指地署即使噴草或種草仍未算最理想，促部門種樹才達到回復土地原貌及生態兼備的效果，同時，當局亦要積極跟進涉佔用官地的人，檢控涉事者，並且要涉事者負擔所有復修土地而支出的公帑，「唔可以由納稅人埋單，一定要向涉事者追討返所有費用。」