維園年宵逾半攤位以底價成交　最高成交價僅1萬元

明年年宵變「真花市」！食物環境衞生署早前宣布，農曆年宵市場將在明年2月6日至12日舉行，因應新冠肺炎疫情，取消乾貨及快餐攤位，僅提供面積較大的濕貨攤位，集中銷售年花。每年「爭崩頭」的維多利亞公園年宵市場攤位頓時黯然失色，競投現場反應非常冷淡，逾半以底價成交，更有多達13個攤位未有人承接，暫時最高價的攤位僅以1萬港元成交。

一連2日的競投於今日(17日)開始，今早第一輪競投共60個濕貨攤位拍賣，但競投現場反應非常冷淡，參與競投的人明顯較往年更少，參與人數仍不足百人，為保持社交距離，場內座位間以透明板分隔。

早上第一輪完結，未有發生以往叫價進取，競價激烈的情況，多達13個未有人承接，另有31個均以底價5440港元成交。暫時最高價的攤位叫價不足10次，以1萬港元成交，攤檔位置靠近天后出口。

參與維園年宵40多年的「桃花大王」劉海濤投得8個攤位，其中包括全場最貴的58號攤位，標價1萬港元。他表示，香港人今年不能外遊，都留在香港過年，攤位價格又低，所以看好市道。他去年投得12個攤位，今年目標是22個都在維園。他續稱，今年是閏年，天氣又熱，桃花比較早開，但他不擔心，因為他認為自己賣的本地桃花質素好，而且今年不少人提早訂花，生意不俗。

花農陳先生到場觀望，未有競投，他之前曾參與花墟和沙田年宵。他表示今年花的零售價會低30%，因為市道不好，不少人失業，入貨也會更少。

另外，支聯會以底價投得1、2、8號攤位，惟成功中標後被食環人員告知，收到上頭指示重新考慮其登記，食環明日(18日)下午4時會通知結果。食環表示「冇嘢可透露，要再請示」。支聯會對此表示強烈不滿，秘書蔡耀昌指是次投標被阻明顯有針對性，具政治考慮，質疑食環當局收到甚麼職級的指示、如何審查、會否「DQ」支聯會參與年宵。

蔡續指，該會自1990年起每年都在維園擺檔，所舉辦的活動也完全合法，實踐言論及集會自由，去年維園年宵也因應政府規定，只辦了濕貨售賣「自由花」，當時並無任何問題，也沒有收到警告，認為是次食環阻撓，並不能以過去的表現為基礎。

食環署高級總監(行動)1凌美寶回應指，署方是次要求蔡耀昌提交更多資料，了解更多情況，因為當局認為有這個需要。惟被多次問及需要甚麼資料，有甚麼需要，她都沒有正面回應，只是回答「要資料」、「有需要」。