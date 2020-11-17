為3歲胞弟慶生　無情火拆散3尼泊爾家庭　13歲姐網上祝福成永訣　

油麻地廣東道前晚(15日)發生無情火警，釀成至少18人死傷，拆散多個尼泊爾裔家庭，當中包括起火餐廳東主夫婦，以及生日壽星親友兩個家庭。

火警發生時有3個家庭在現場聚餐，為一名3歲尼泊爾小孩慶生及慶祝排燈節。據悉，火警發生時，3歲童由親友抱走逃離火場，惟其38歲父親、13歲胞姊喪命，其母在深切治療部留醫。13歲女死者就讀北角蘇浙公學。北角蘇浙公學發言人表示，遇難女生為就讀中一的非華語學生，她於今年9月入讀，她是一名乖巧的學生，準時上學及交功課，與同學關係良好。昨日校方收到有關消息，惟資料混亂，未能確實遇難女生為該校學生，但已啟動危機處理小組，社工及教育局心理學家亦有協助。校方今早與有關部門確實消息後，並於早上9時許，安排特別班主任課、並向家長發出通告。校方亦向同學宣布消息，校方外聘教育學家及社工，輔導涉事班別同學情緒。

在事發當日早上，13歲女死者在社交網站貼文祝福3歲胞弟生日快樂。可見姊弟感情要好。另外，38歲男死者及其8歲兒子，為壽星仔親友。

此外，火警死者包括40歲餐廳女店東Tamang Binita，她與丈夫一同經營該餐廳已一段日子，兩人恩愛非常，不時在社交網站中上載甜蜜合照，惜在火場中獲救送院後證實不治，與同在火警中受傷的丈夫陰陽永隔。

另外，7名傷者仍然危殆，分別來自兩個家庭，其中一個為四人家庭，包括40歲男子、39歲妻子、18歲女兒及13歲兒子。四人情況危殆，其中13歲兒子在東區醫院留醫，其餘三人在伊利沙伯醫院留醫。

第二個家庭為夫婦兩口子，夫婦同告危殆，其中34歲男子在廣華醫院留醫，39歲妻子在瑪嘉烈醫院留醫。