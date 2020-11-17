村霸僭建碼頭未檢控　大模廝樣做生意　議員促加強規管

西貢相思灣村違建道路揭發後近一個月，至今始進行復修工程，但同時被揭霸佔官地的僭建碼頭，圍封後卻未有進一步行動，而被指「霸完陸地霸落海」、神秘丁屋業主黃子洋經營的水上活動店更大模廝樣繼續營業。立法會議員促政府加強檢控，又指該店經營存在風險，當局應加強規管。

被指僭建碼頭的水上活動店如常營業，今日客人不多，但剛過去的周末不少身穿救生衣的客人從被圍封的碼頭側邊樓梯走到泥灘下水。該店社交平台專頁顯示，與教練合辦的獨木舟課程收生如常。

神秘丁屋業主黃子洋於相思灣村一地舖營運水上活動生意，近年開始出租獨木舟等，生意愈做愈大。據消息人士指，黃與西貢區官員十分熟稔，不時在海鮮街飲酒聚餐，打好關係。該店外岸邊原為天然海岸，樓梯旁只有大石泥灘，後來有人涉用剷泥機於泥灘上推土，落石屎僭建一條逾3米闊的斜台伸延落海。

西貢地政處人員早前到上址視察，證實有關斜道未經批准建造於政府土地，其後以鐵絲網圍封碼頭，並豎牌警告政府土地不得擅闖。但至今未見有人被檢控。

議員葛珮帆認為，有人經營水上活動店且違法佔用官地僭建碼頭方便市民落船，政府確認後僅圍封了事，未有進一步檢控行動實為不過，應考慮檢控加強阻嚇。而該店每逢周末人頭湧湧，市民繞過鐵絲網落海登船，過程中亦有安全風險，該店置市民安全於不顧，當局必須要監察及採取必要行動，避免發生意外事故。