疫下中港6成姊妹學校未能交流　團體促延長津貼期限

新冠肺炎疫情影響香港及內地締結姊妹學校的交流，有教育團體的調查發現，今年逾6成半受訪學校分別反映兩地學校停課及未能進行互訪，只有4成學校舉行交流活動。逾8成學校認為教育局應該延長今年姊妹學校津貼期限及放寬使用彈性。

香港教育工作者聯會分別於本月6日及10日舉行兩場焦點小組座談會(中、小學各一場)及於本月初向全港中小學發出問卷，共收到逾200份回應。逾8成半受訪學校分別表示締結姊妹學校能夠加深對內地的了解及擴闊學生視野。

調查發現，在參與締結的學校中，平均與2間內地學校締結為姊妹學校，在202間受訪學校中，7成學校表示現正與來自廣東省學校締結為姊妹學校，與北京市學校締結的有3成，逾1成學校分別表示與上海市及浙江省學校締結。

惟疫情影響今年的交流，6成半受訪學校分別反映兩地學校停課及未能進行互訪。焦點小組訪談的意見同時指出，由於較早前的社會運動及疫情持續，令學校的教學進度大幅落後於預期，急需追回進度，暫時不會舉行姊妹學校交流活動。

教聯會認為，姊妹學校計劃對促進兩地教育交流、增進國民身份認同等方面具有一定成效，建議當局延長今年姊妹學校津貼期限、放寬學校使用姊妹學校津貼的彈性、加強推動香港學校與廣東省以外學校進行締結、提供疫情下兩地學校交流分享活動的示例，以及舉辦工作坊及分享會，供香港學校參考，提升交流的成效。