研向旅客宣傳「安心出行」　資科辦：無意推實名制記錄行蹤

第4波新冠肺炎疫情恐一觸即發，政府資訊科技總監辦公室開發的「安心出行」流動應用程式，昨日(16日)開放供市民下載。副政府資訊科技總監黃志光指，程式耗資90萬港元開發，目前可於9700多個處所應用，正考慮向商戶提供優惠，鼓勵市民使用，當局亦正研究向抵港旅客宣傳安裝此程式，以記錄他們的行程，但強調新加坡要求實名登記及強制參與的做法不適合香港。

下載了「安心出行」應用程式的市民，在掃描參與處所的二維碼(QR Code)，便能將行程記錄在手機內，以便了解感染新冠肺炎的風險。黃志光重申，基於私隱關係，政府及用戶都不能隨時查閱行蹤，但程式需連結網絡權限，才能從衞生防護中心下載確診者到訪地點資料，向用戶發出風險通知，強調不會上存資料到網上。黃續指，用戶確診後，衞生防護中心會向他發出特別驗證碼，相關確診者完成驗證後，其行蹤才會傳送到衞生防護中心，以便追蹤感染源頭及緊密接觸者。

黃又指，資科辦正研究利用收集到的確診者行蹤數據，製作成不涉及個人資料的開放數據，供商界及其他應用程式開發者使用，例如為其他應用程式增加新感染通知功能等。他形容相關數據類似衞生防護中心的確診者到訪地點列表，並增加精準的到訪時間。對於會否考慮將程式由的士，擴展至港鐵及小巴等，黃則指，雖然港鐵人流多，但市民都有戴口罩，不容易有群組爆發，而綠色小巴則較短程，風險亦較低。