將軍澳堆填區活化成露營「環保村」　料2023年首季完成

審計報告曾批評政府發展已修復堆填區的項目進展緩慢，造成土地浪費。根據環境局遞交立法會的文件顯示，政府將資助最多1.05億港元給東華三院，活化將軍澳第一期堆填區為一個佔地兩公頃的「環保村」，將設露營區、迷宮花園及植物園等。相關工程擬於20/21年度向立法會遞交申請，如獲財務委員會批准，擬議工程可望於明年第四季動工，並於2023年第一季完成。

將軍澳第一期堆填區位於將軍澳港鐵站及康城港鐵站中間，鄰近將軍澳海濱公園及將軍澳南海濱長廊，地點開揚及接近民居，為進一步善用堆填區的土地，負責活化該堆填區的東華三院建議在此發展「環保村」。

「環保村」佔地約2公頃，工程計劃範圍包括，建立一個露營區、兒童教育基地、環保劇場、戶外訓練區、野餐區和中央活動區；同場並設有植物迷宮、蝴蝶園、香草園和種植園；兩個設有洗手間和淋浴室等設備的環保站；及附屬工程包括公用設施、通道及屋宇裝備等。

「環保村」亦會設置多樣環保、節能設施如太陽能光伏板、太陽能花園燈柱及小型的園林廢物堆肥設施等。同時「環保村」內將設置各種主題園圃以廣種植物，並透過在營內舉辦不同的活動、導覽及工作坊推廣環保教育，讓參與者親身體驗綠色生活。

此外，「環保村」內設有多個營區和戶外活動及訓練區，讓市民可於將軍澳市中心的綠化環境下參與更多戶外活動。擬議工程完成後，東華三院會把有關地段活化為營地及環保教育設施，為公眾提供露營、環保教育、戶外康樂、歷奇訓練、耕種及晨運等的多元化康樂設施。

有關工程擬於20/21年度向工務小組委員會及財務委員會申請把項目提升至甲級工程。如獲財務委員會批准，擬議工程可望於2021年第四季動工，並於2023年第一季完成。財務方面，擬議基本工程的總資助上限為1億港元。另外，政府亦會資助此項目的開辦成本及首兩年的營運，總上限為500萬港元。立法會環境事務委員會將於下周一(23日)開會，討論相關申請。